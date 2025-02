Contra o Monsoon, Inter testa substitutos de Thiago Maia e Alan Patrick para a sequência do Gauchão

Bruno Henrique é candidato a titular do Inter novamente. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A partida que encerra a fase de grupos do Gauchão para o Inter pode servir para mais do que confirmar o primeiro lugar geral da primeira etapa. O duelo contra o Monsoon, às 16h30min deste sábado, no Beira-Rio, abre disputa em posições ainda indefinidas no time de Roger Machado. Duas delas estão bem evidentes, a de segundo volante e a de atacante pela direita.

A iminente saída de Thiago Maia, que está sendo negociado com o Santos por cerca de R$ 39 milhões entre pagamento de dívidas e compensação financeira, deixa livre o lugar de segundo volante. O candidato natural é Bruno Henrique, que é da posição, mas já tem 35 anos. Além dele, o grupo conta com Ronaldo, mas que costuma ser primeiro volante, e dois meninos, Bernardo e Luis Otávio, ainda em fase de adaptação ao futebol profissional.

Roger falou sobre o substituto de Thiago Maia. Para ele, a solução natural é Bruno Henrique. Mas reconheceu que pode ser pouco, e que o clube precisará ir ao mercado caso seja confirmada mesmo a baixa do volante para o Santos:

— A função que Bruno Henrique e Thiago Maia fazem é a mesma. Sempre digo que ela é o motor e o coração do time. Mas nunca é feita por um jogador só. Às vezes o Thiago joga 60 minutos, o Bruno faz os outros 40.

A tendência, contra o Monsoon, é de que joguem Bruno Henrique e Ronaldo juntos. Isso porque Fernando disputou o Gre-Nal no sábado e depois ficou os 90 minutos da partida diante do São Luiz, em Ijuí. Deve começar no banco no Beira-Rio.

Substituto de Alan Patrick

Na meia ofensiva, também há interrogações. Na faixa central, Roger deixou aberta a possibilidade de testar Valencia e Borré juntos. Sem Alan Patrick, que se recupera de lesão, a presença dos dois atacantes estrangeiros fica menos sacrificada. Nessa formatação, Borré recuaria para uma zona de armação e ambos se responsabilizam pela marcação nos inícios dos ataques adversários.

As alternativas são Carbonero e Yago Noal. Roger explicou a diferença de cada um:

— Yago é um meia articulador, mais parecido com Alan Patrick. Ainda está se adaptando ao estilo do futebol profissional. Carbonero é um meia com características de segundo atacante, e suas virtudes são a vitória pessoal e a conexão com os jogadores da frente.

O lado direito da meia ofensiva também está aberto. Vitinho deu boa resposta nas últimas partidas em que foi titular, contra Brasil de Pelotas e São Luiz. E Wanderson foi um dos melhores no Gre-Nal, uma partida de nível superior de exigência. São os principais concorrentes à vaga enquanto Bruno Tabata não fica disponível.

A partida contra o Monsoon pode apresentar mais algumas alternativas a Roger. Nem que seja para ir até o final do Gauchão.