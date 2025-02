Previsão de chuva transfere a 34ª Feira Maesa Cultural

A 34ª edição da Feira Maesa Cultural, marcada para este domingo (16) na Rua Plácido de Castro, em Caxias do Sul, foi transferida para o dia 23. O motivo é a previsão de chuva para os próximos dias. Com a decisão, o Carnaval das Famílias Samba Show , que seria realizado neste fim de semana junto à programação, também está remarcado.

Segundo a Climatempo, o domingo começará com o céu parcialmente encoberto. No entanto, ao longo do dia, as instabilidades ganham força sobre a Serra e haverá condições para pancadas de chuva localmente forte, seguidas por raios e ventos.