O momento ideal para Roger lançar um guri no Beira-Rio

Não há cenário melhor do que esse para lançar Yago.

Carbonero é, nesse nesse cenário, o principal candidato a ocupar o lugar de Alan, caso ele não se recupere até o próximo fim de semana. Porém, não há cenário melhor do que esse para lançar Yago, em quem se aposta muito no Beira-Rio.

O jogo será em casa , contra um adversário mais frágil e com o time vivendo bom momento. Depois desse sábado, não haverá momento mais oportuno em 2025 para dar minutos ao guri.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.