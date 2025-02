Inter recebe o Monsoon para confirmar melhor campanha da primeira fase do Gauchão

Roger definiu a equipe no treino de sexta-feira. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Uma vitória garante ao Inter o primeiro lugar geral da fase de grupos do Gauchão. Se conseguir os três pontos na partida das 16h30min, no Beira-Rio, diante do Monsoon, o time de Roger Machado fugirá dos outros dois integrantes da Série A, Grêmio e Juventude, nas semifinais, e terá pela frente algum oponente da Série C, Caxias ou Ypiranga. É isso o que está em jogo neste primeiro duelo do time principal colorado contra um dos representantes da Capital.

Para o jogo, Roger deve mexer no time. Na zaga, Vitão, pendurado, deve ser preservado. Caso leve cartão, desfalca o time na partida de ida das semifinais. Se não tomar, zera a contagem.

No meio-campo, Fernando, que vem de duas partidas seguidas, deve ficar no banco, dando lugar a Ronaldo. O ex-volante do Sport forma dupla com Bruno Henrique.

À frente deles, a tendência é de que Roger escale Vitinho pela direita e Wanderson na esquerda. No centro, a dúvida tripla: Valencia, Carbonero ou Yago Noal. Os dois primeiros têm mais chances, com leve vantagem para Valencia, que seria adiantado para a função de centroavante e Borré se juntaria aos demais na criação.

O Monsoon luta contra o rebaixamento. Se ganhar, escapa do quadrangular da degola. Se empatar ou perder, torce que dois entre Brasil, Pelotas e São Luiz não vençam suas partidas derradeiras.