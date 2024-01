O Inter tem um acerto para um contrato de dois anos com o volante Fernando, 36 anos, que estava no Sevilla, da Espanha. Porém, o atleta retornou ao Brasil recentemente e está resolvendo "questões pessoais" em Goiás antes de desembarcar em Porto Alegre para assinar com o clube colorado. Assim, a expectativa é de que o jogador possa ser anunciado apenas na semana que vem.