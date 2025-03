Com multa milionária no contrato, jovem da base do Inter é relacionado pela primeira vez

João Victor foi convocado pela primeira vez para um jogo do profissional. Rafaela Frison / Internacional, Divulgação

O torcedor colorado tem uma atração extra para conferir o time neste sábado (1). No jogo contra o Caxias, há uma novidade no banco de reservas: João Victor, atacante de apenas 17 anos. Pela primeira vez, o jovem foi relacionado pelo técnico Roger Machado para uma partida da equipe principal.

Natural do Rio de Janeiro, João chegou ao Inter em julho do ano passado para compor a equipe sub-17. Não demorou muito para mostrar seu protagonismo. Já no final do ano, foi promovido ao time sub-20 para a disputa da Copa São Paulo.

Em outubro de 2024, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, por três temporadas. Mesmo com a pouca idade, o atleta já conta com multas milionárias para ser negociado: R$ 14 milhões para o mercado brasileiro e 60 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões) para o futebol do Exterior.

Em 2024, atuou com a camisa do Inter em 13 jogos, somando Campeonato Brasileiro e Campeonato Gaúcho sub-17. Na Copa São Paulo, foi utilizado em três partidas, sem nenhum gol.

Na partida que vale a classificação colorada à final do Gauchão, o jovem terá a experiência de viver o ambiente de um jogo importante e poderá ganhar os primeiros minutos no gramado do Estádio Beira-Rio.

Outra novidade entre os relacionados é o atacante Marlon. O atleta de 19 anos já havia integrado a lista de jogadores para o duelo de estreia do Gauchão, contra o Guarany de Bagé, e agora será novamente opção para o ataque no decorrer da partida.

O Inter pode até perder por um gol de diferença que avança para a final do Estadual, uma vez que ganhou por 2 a 0 no Estádio Centenário, semana passada. Se o Caxias devolver a diferença no placar, a decisão vai para os pênaltis. Para avançar direto, o time grená precisa vencer por três ou mais gols de diferença.

Quem é

Nome: João Victor Alves de Morais Francisco

Idade: 17 anos

Nascimento: Rio de Janeiro-RJ

Posição: Atacante

Clubes: Vasco e Inter