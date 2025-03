Com novidades da base, Inter divulga lista de relacionados para a decisão contra o Caxias

João Victor tem 17 anos e é uma promessa da base. SCI / Divulgação

Em relação aos jovens da base, Marlon Yan está no Inter desde o ano passado, quando chegou por empréstimo do Ituano, clube do interior paulista. O atleta faz parte dos treinos do grupo principal desde o início da pré-temporada. Ele já havia sido relacionado para o duelo contra o Guarany de Bagé, na estreia do Gauchão.

João Victor assinou seu primeiro contrato profissional com o Inter em outubro do ano passado, com validade por três temporadas. Apesar da pouca idade, o atleta carioca já conta com multa milionária para sair do clube gaúcho: R$ 14 milhões para o mercado brasileiro e 60 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões) para o futebol do Exterior. Está é a primeira vez que é relacionado em uma partida da equipe principal.

Para a partida deste sábado, os jogadores do Inter tiveram uma programação diferente. O elenco se apresentou no hotel da concentração apenas no início da tarde deste sábado, data da partida.

Para o duelo contra o Caxias, pelo jogo de volta da fase semifinal, o Inter tem a vantagem pois venceu a primeira partida, por 2 a 0, em Caxias do Sul. Pode perder até por um gol de diferença que avança para a finalíssima.

Uma provável formação do Inter tem Anthoni; Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei (Ramon); Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Carbonero e Gustavo Prado; Valencia.

Lista de relacionados