O Inter avançou em pontos importantes para fechar a contratação do atacante Rafael Santos Borré, de 28 anos. Depois das festas de fim de ano, o colombiano deve voltar à Alemanha para conversar com o Werder Bremen e antecipar sua liberação do contrato de empréstimo, que tem duração até junho de 2024. Com o Eintracht Frankfurt, que emprestou o jogador, a direção colorada encaminhou o acordo.