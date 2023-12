A temporada de 2023 rendeu esperanças aos torcedores de Grêmio e Inter sobre as chances de contratações de grande porte, após as chegadas de Luis Suárez na Arena e Enner Valencia no Beira-Rio. Pensando nisso, GZH separou uma lista de jogadores de impacto que poderiam ser adquiridos pela dupla Gre-Nal em 2024.