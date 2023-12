A direção do Grêmio está no mercado em busca de um grande reforço para a próxima temporada. Alguns nomes surgiram nos últimos dias e foram rechaçados pelos dirigentes. Mas a ideia de contar com um nome de peso continua nos planos. A bola da vez é o meia-atacante argentino Ángel Di Maria. O jogador do Benfica foi oferecido por empresários ao clube gaúcho, que ainda não avançou em tratativas para viabilizar sua contratação.