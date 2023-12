O futuro de Luan no Grêmio está ligado diretamente ao de Renato Portaluppi. Os representantes do jogador reconhecem que a permanência do camisa 7 passa pela continuidade do comandante. A tendência é de que Renato seja confirmado como treinador do Grêmio para a próxima temporada. E esse movimento poderia facilitar uma extensão de vínculo com o clube gaúcho.