O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira (29), a renovação de contrato de Pedro Geromel. O zagueiro de 38 anos assinou novo vínculo com o Tricolor até a metade de 2024. Ele irá para a sua 11ª temporada com a camiseta gremista. No último dia 19, o defensor disse em entrevista exclusiva à GZH que aceitaria reduzir o salário para permanecer no clube.