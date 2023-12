Quando encerrar a carreira, Pedro Geromel já sabe que terá um lugar garantido na tapeçaria dos imortais no Museu do Grêmio. Neste sábado (23), o ciclo do zagueiro com a camisa gremista completa 10 anos. Um número expressivo, que reflete a idolatria que o jogador de 38 anos construiu entre os torcedores e a liderança entre os atletas e funcionários do Tricolor que circulam pelos corredores da Arena e do CT Luiz Carvalho.