O Inter está enviando um advogado à Alemanha para definir os detalhes finais e contratar o atacante Rafael Borré. A diretoria colorada já chegou a um acordo com o colombiano e com o Eintracht Frankfurt, que detém o passe do jogador de 28 anos. Porém, o Werder Bremen exige uma compensação financeira para liberar o atleta antes do fim do empréstimo, que encerra em junho.