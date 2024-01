Depois de anunciar Lucas Alario e estar aguardando por Borré, o Inter segue no mercado e avalia a investida por mais um atacante. Fernando, de 24 anos, é formado no Palmeiras e hoje defende o RB Salzburg, da Áustria. O jogador está no radar da direção colorada, que já buscou informações e ainda avalia um avanço nas tratativas.