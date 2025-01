Como está sendo a passagem de Samir pelo Tigres, do México

Samir chegou ao México em 2022. Julio Cesar AGUILAR / AFP

Em busca de mais um zagueiro para a temporada de 2025, o Inter analisa mais uma vez a contratação de Samir, formado pelo Flamengo e que atualmente defende o Tigres-MEX. Aos 30 anos, ele está afastado do grupo principal do time mexicano, que busca dar um novo destino ao jogador e permitiu que seu empresário lhe ofereça para outros clubes.

O defensor chegou em Nuevo León em agosto de 2022 e, até então, fez 72 jogos, marcou três gols e deu duas assistências com a camisa do Tigres-MEX. No entanto, aos poucos, foi perdendo espaço na equipe titular. Seu último jogo foi no dia 10 de maio de 2024, na derrota para o Monterrey-MEX pelo Clausura.

— Acredito que o motivo da saída dele seja mais uma questão de adaptação. Além disso, o elenco do Tigres está junto há um tempo. A questão da hierarquia pesou um pouco, principalmente pois o Guido Pizarro, originalmente volante, virou zagueiro. Isso custou para o Samir a vaga no time titular — pontuou Omar Kuri, repórter no portal Esto, do México.

Apesar da saída antecipada — Samir tem contrato com a equipe mexicana até junho de 2026 —, o zagueiro pretendido pelo Inter foi elogiado pelo jornalista mexicano.

— Ele provou ser um defensor que cumpriu com as suas funções. É um jogador de boas características, com boa força física e com altura. Ele soube se adaptar muito bem aqui ao futebol mexicano. Sinto que ele é um zagueiro que pode ter um desempenho muito bom e que jogou muito bem no Tigres — completou.

A vinda de Samir ao Beira-Rio tem duas questões a serem resolvidas. O zagueiro não quer abrir mão do salário que recebe no México, cerca de 100 mil dólares mensais (aproximadamente R$ 600 mil), e o fato de ele não atuar desde maio do ano passado.

É a segunda vez que Samir entra na pauta do Inter. Na metade de 2024, o nome do zagueiro também foi avaliado. Entretanto, o Colorado não avançou no empréstimo. Revelado pelo Flamengo em 2013, Samir também atuou por Hellas Verona, Udinese, Watford, e está no Tigres desde 2022.