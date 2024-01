O Inter encerrou sua primeira semana de pré-temporada sem a presença do técnico Eduardo Coudet, mas com seus auxiliares tendo protagonismo nos trabalhos. A preparação física, claro, é destaque neste momento. Os trabalhos físicos ganham maior espaço visando a preparação do grupo para todo o ano de 2024. Um trabalho fundamental e que vem sendo capitaneado pelo preparador físico Octavio Manera.