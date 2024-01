O Inter avançou na negociação pelo volante Thiago Maia, 26 anos. Já acertada com o jogador desde a semana passada, a direção colorada se aproximou nesta segunda-feira (15) de um acordo com o Flamengo, dono do vínculo do jogador. O clube gaúcho enviou uma proposta oficial aos cariocas e aguarda uma resposta para os próximos dias.