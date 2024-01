O Inter mantém em sigilo algumas negociações que ainda estão ocorrendo para esta temporada. A comitiva colorada segue na Alemanha com o objetivo de destravar a contratação de Rafael Borré. Entretanto, outras negociações seguem de forma paralela. Um nome especulado nos últimos dias é o do volante Thiago Maia. Aos 26 anos, Maia tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, mas uma saída não está descartada.