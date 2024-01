Eduardo Coudet teve confirmada, nesta terça-feira (16), mais uma baixa para a largada do Inter no Gauchão. Com dores na região torácica, Sergio Rochet foi retirado dos treinamentos e está fora do jogo contra o Avenida no domingo (21), no Beira-Rio. A lesão do titular abre a possibilidade para a estreia de Ivan. O goleiro, de 26 anos e 1m96cm, foi buscado no Corinthians já como uma medida preventiva da diretoria contando com as convocações de Rochet e terá, logo na arrancada da temporada, a oportunidade para mostrar que pode ser o substituto do uruguaio.