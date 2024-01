Sergio Rochet está fora da partida contra o Avenida, no próximo domingo (21), no Beira-Rio, válida pela estreia do Inter no Gauchão. De acordo com nota divulgada pela assessoria do clube, o goleiro acusou um desconforto na região torácica após o treinamento da manhã desta terça-feira (16) e iniciará tratamento no CT Parque Gigante.