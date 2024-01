O Inter anunciou oficialmente a contratação do goleiro Ivan, de 26 anos. O jogador chega ao Beira-Rio em definitivo após passagem pelo Corinthians e ainda depende de exames médicos, que serão realizados na segunda-feira (8), para assinar o contrato de três temporadas com o Colorado. O goleiro foi buscado pela direção para ser reposição a Rochet, que deve desfalcar o clube em momentos importantes devido às convocações com a seleção uruguaia.