Após uma longa negociação, o Inter, enfim, anunciou a contratação do centroavante Rafael Borré, na manhã desta quarta-feira (17). O jogador, que pertencia ao Eintracht Frankfurt, mas estava emprestado ao Werder Bremen, só deverá se transferir para Porto Alegre no meio do ano, quando se encerra o vínculo do colombiano na Alemanha. O contrato será válido até dezembro de 2028.