No Uruguai, Inter deve encarar a partida como um divisor de águas

Roger Machado recebeu boas notícias do departamento médico na preparação do Inter que vai enfrentar o momento de maior turbulência na Libertadores. Para pegar o Nacional no Parque Central nesta quinta-feira (15), Carbonero e Borré estiveram trabalhando no gramado do CT Parque Gigante. Claro, que isso ainda não é garantia de escalação dos colombianos. Ambos estão retornando de lesão muscular. Mas podem ser peças para Roger utilizar durante o confronto.