Qual é o melhor resultado para o Inter no jogo entre Atlético Nacional x Bahia?

Os adversários estão nas primeiras posições do Grupo F. Enquanto o Inter é o terceiro colocado, com cinco pontos. Por conta disso, o melhor cenário para o Colorado seria o empate entre Atlético Nacional e Bahia.

— Penso que o melhor resultado para o Inter é o Bahia não vencer em Medellín , sendo que o empate seria o melhor placar. É importante os baianos não se classificarem antecipadamente, visando manter duas vagas em disputa, e o empate permite mais combinações para o Colorado avançar na última rodada, mesmo perdendo no Uruguai — avalia Marcos Bertoncello, colunista de Zero Hora e plantão da Rádio Gaúcha.

O Inter ainda pode assumir a liderança do Grupo F nesta rodada. Para isso, terá de vencer o Nacional e torcer por empate entre Bahia e Atlético Nacional. Neste caso, chegaria aos mesmos oito pontos dos baianos, mas os ultrapassaria no saldo de gols.

Cenários de Atlético Nacional x Bahia

Vitória do Atlético Nacional: os colombianos chegariam aos nove pontos, e o Bahia permaneceria com sete. Neste cenário, o Inter teria de ao menos empatar com o Nacional para depender só de si na última rodada. Se perder no Uruguai, precisará que o Nacional não vença, em casa, o Atlético Nacional.

Vitória do Bahia: os baianos estariam classificados e os colombianos permaneceriam com seis pontos. Com um empate no Uruguai, o Inter voltaria ao segundo lugar do Grupo a uma rodada do fim. Mas, em caso de derrota, só se classifica se vencer o Bahia e houver um empate entre Nacional e Atlético Nacional na última rodada.