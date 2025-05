Grêmio tem chances pequenas de ser líder. Jefferson Botega / Agencia RBS

Com a penúltima rodada em andamento, os times brasileiros estão em um momento crucial para as definições de classificação na Copa Sul-Americana.

Quatro dos sete representantes brasileiros, incluindo o Grêmio, ainda possuem chances matemáticas de terminar a fase de grupos na liderança de suas respectivas chaves, o que garante vaga direta nas oitavas de final.

Grêmio

O empate com o Godoy Cruz deixou o Grêmio mais distante da liderança do Grupo D, mas não é impossível.

Na última rodada, o Tricolor precisa vencer o Sportivo Luqueño e torcer por um tropeço dos argentinos contra o Atlético Grau. Caso contrário, irá aos playoffs.

Fluminense

Fluminense

Vice-líder do Grupo F, com sete pontos, dois atrás do Once Caldas, o Fluminense tem duas rodadas para tentar ultrapassar o adversário colombiano na tabela. A missão inclui um confronto direto no Maracanã, em duas semanas.

O Flu, no entanto, também pode ser ultrapassado por Unión Española ou San José e ficar fora das próximas etapas da competição.

Corinthians

No Grupo C, apesar de estar na terceira colocação, o Corinthians ainda tem chances de liderança, precisando vencer o já eliminado Racing, do Uruguai, fora de casa.

Além disso, se América de Cali e Huracán empatarem, o Timão chegará na última rodada com chances de classificar diretamente às oitavas de final.

Atlético-MG

Segundo lugar do Grupo H, o Galo depende apenas de suas forças para garantir a primeira colocação. Além de superar o Caracas, há na última rodada o confronto direto com o Cienciano, que no momento ocupa a liderança.

No entanto, pela pontuação equilibrada do grupo, o Atlético-MG ainda tem chances de ser eliminado.

Disputa pelos playoffs

Vitória

O Vitória, integrante do Grupo B, não tem mais chances de alcançar a liderança, mas mira a segunda colocação.

A equipe baiana trava a disputa com o Cerro Largo, do Uruguai, e o Defensa y Justicia, da Argentina.

Vasco

A derrota para o Lanús acabou com as pretensões do Vasco de ser líder do Grupo G. O confronto direto com o Melgar na última rodada vai valer a segunda posição.

Cruzeiro

Cruzeiro eliminado