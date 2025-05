Homem é preso por suspeita de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil em Carazinho

Peritos do IGP localizaram conteúdo ilegal em um dispositivo eletrônico do suspeito.

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na terça-feira (13), em Carazinho , no norte do Estado, um homem de 47 anos, por suspeita de armazenamento de material pornográfico de crianças e adolescentes .

A ação foi resultado de investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV) do município, que cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

As buscas foram acompanhadas por peritos do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que localizaram conteúdo ilegal em um dispositivo eletrônico do suspeito.