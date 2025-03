Inter aguarda "sim" do San Lorenzo por Irala; veja a proposta colorada

Jovem argentino (D) atuou na Libertadores de 2024. JUAN MABROMATA / AFP

O Inter aguarda uma resposta do San Lorenzo, da Argentina, para fechar a contratação do volante Elián Irala. Os gaúchos ofereceram 300 mil dólares (quase R$ 1,8 milhão na cotação atual) pelo empréstimo do argentino. A proposta envolve também o atingimento de metas e passe fixado.

Caso seja confirmada a contratação de Irala, o Inter ficaria na obrigação de exercer a compra do jogador por 4 milhões de dólares (R$ 23 milhões).

Para que isto ocorra, o volante de 20 anos precisaria atingir a meta de participação em 60% dos jogos do Inter na temporada.

A direção do Inter aguarda para qualquer momento uma resposta dos argentinos. O problema está relacionado ao tempo. A janela de transferências internacionais será fechada ainda nesta sexta-feira (28).

Ou seja, caso não consiga contratar Irala nas próximas horas, o Colorado não poderia inscrever o atleta no primeiro semestre.

Os gaúchos já anunciaram as contratações do zagueiro Juninho e o do volante Diego Rosa. Os dois atletas também estavam no exterior.