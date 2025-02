Presidente do Santos fala sobre negociação com o Inter por Thiago Maia: "Muito difícil"

Presidente santista falou sobre a negociação com o Inter. Raul Baretta / Santos, Divulgação

Se os dirigentes do Inter adotam cautela sobre a possibilidade de Thiago Maia deixar o clube, também não há tanto otimismo na direção do Santos. A compensação exigida pelo Colorado é o principal entrave para a saída do atleta.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falou sobre a negociação no início da tarde desta quarta-feira (12).

— Thiago Maia é uma negociação muito difícil porque envolve crédito que existe do Flamengo com o Internacional. O Internacional não pagou nenhuma das parcelas que fez na oportunidade, cerca de 4,5 milhões de euros que estava no contrato. Agora, o Flamengo exige o pagamento dessa dívida, parece que está na justiça, e o Internacional existe outro valor para liberar o jogador. É uma operação muito difícil que estamos tendo. A cada momento há algum problema ou dificuldade — disse em entrevista à Radio Energia 97 FM.

O dirigente também mencionou o fato de que o Santos já tinha desistido das tentativas em janeiro.

— Já tínhamos desistido da negociação e fomos procurados de novo, não só pelo staff do jogador, que já manifestou o desejo de jogar no Santos. Reabrimos esse diálogo, mas se não forem nas condições que iniciamos as conversações junto ao Internacional e ao Flamengo, dificilmente essa operação será fechada pelo Santos — concluiu.

Thiago Maia está no radar do Santos. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Negociação

O Inter sinalizou com a possibilidade de flexibilizar o valor da compensação a ser paga pelo Santos. Já há um acordo para que dívida junto ao Flamengo seja assumida pelos paulistas.