Na noite desta quinta-feira (4), o Inter empatou com o Fluminense em 1 a 1 no Maracanã. Os gols saíram ainda no primeiro tempo da partida, válida pela 14ª rodada do Brasileirão. Aos 39 minutos, Igor Gomes abriu o placar para o Colorado. Quem deixou tudo igual foi Ganso, com um chute de fora da área.