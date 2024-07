Mesmo contra o lanterna, o Inter não conseguiu voltar a vencer no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (4), o Colorado empatou com o Fluminense, em 1 a 1, no Maracanã. Igor Gomes abriu o placar. Ganso deixou tudo igual. O próximo desafio do time de Eduardo Coudet é contra o Vasco, no domingo (7), no retorno ao Beira-Rio