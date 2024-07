Em um jogo pegado, de mais vigor do que qualidade no Maracanã, o Inter saiu na frente graças a um golaço de Igor Gomes, mas cedeu o empate ao lanterna Fluminense que estreou Mano Menezes na casamata. O 1 a 1 após 12 jogos (apesar de ser 14ª rodada do Brasileirão) deixa a equipe gaúcha na metade da tabela. No domingo, recebe o Vasco no reencontro com o Beira-Rio.