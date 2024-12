Como votou Enner Valencia, atacante do Inter, na eleição dos melhores da Fifa

Valencia participou da eleição da promovida pela Fifa. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Único representante da dupla Gre-Nal no colégio eleitoral da Fifa, Enner Valencia valorizou o futebol sul-americano em primeiro lugar. O atacante do Inter, que é capitão da seleção do Equador, votou em Vini Jr. como melhor jogador do mundo no ano de 2024.

Em segundo lugar, o camisa 13 colorado escolheu Toni Kroos, da Alemanha, que se aposentou no meio do ano. Para terceiro, votou em Rodri, da Espanha.

Valencia votou justamente por ser o capitão da seleção equatoriana. Os outros membros do futebol brasileiro a votar foram Gustavo Gómez, paraguaio do Palmeiras, e Tomás Rincón, venezuelano do Santos. Gómez elegeu a seguinte ordem: Vini Jr., Rodri e Haaland. Rincón votou em Vini Jr., Rodri e Kroos.

A curiosidade é que outro ex-colorado também participou. Paolo Guerrero, capitão da seleção peruana, votou em Vini Jr., Lionel Messi e Federico Valverde (coincidentemente, todos sul-americanos).