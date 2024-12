Polícia busca armas de agressores de mulheres em Porto Alegre

Com foco na prevenção de feminicídios em Porto Alegre, a Polícia Civil cumpre, na manhã desta terça-feira (17), 22 mandados de busca e apreensão de armas em 20 bairros da Capital.

Homens contra os quais há medida protetiva e que as vítimas tenham sinalizado às autoridades que eles possuem armas são os alvos da ação.

Segundo a delegada Fernanda Campos Hablich, titular da 2ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), a operação busca tirar do alcance dos agressores armas que eventualmente possam gerar risco às vítimas , garantindo, desta forma, a prevenção de violência e de feminicídios.

A ação, que conta com 46 agentes, é uma iniciativa da 2ª Deam de Porto Alegre e conta com o apoio da 1ª Deam, do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV) e de outros departamentos da Polícia Civil.