RS tem redução nos casos de homicídio e latrocínio e aumento de feminicídios em novembro

Na tarde desta quinta, os índices criminais foram apresentados pelo governo. Maurício Tonetto/Secom / Divulgação

Os crimes de homicídio doloso e latrocínio tiveram queda em novembro deste ano em comparação com o mesmo mês de 2023, em território gaúcho. Os homicídios caíram 15% e latrocínios 100%. No entanto, o crime de feminicídio apresentou aumento expressivo, de 83%, no período. Os números foram apresentados pelo governo do Estado durante coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira (12), no Palácio Piratini, no Centro Histórico de Porto Alegre. Na ocasião, o governador Eduardo Leite também anunciou investimento de R$ 1,4 bilhão na área da segurança pública e sistema penal.

Tiveram queda também os crimes de abigeato, com 34% a menos do que em novembro do ano passado, e roubo a pedestre, com uma queda de 36% em relação ao mesmo período do que há um ano (veja a tabela completa abaixo).

— Estamos muito perto do fim do ano e vai sendo apontado que este ano deverá ser um ano ainda mais seguro que o ano passado, que foi o mais seguro da história recente do Estado do Rio Grande do Sul em redução de crimes violentos, letais e intencionais — afirmou o governador Eduardo Leite durante a reunião. A série começou a ser contabilizada, de forma padronizada, a partir de 2010.

Para o secretário da Segurança Pública do RS, Sandro Caron, que também esteve na solenidade, a baixa nos crimes letais são reflexo de uma série de medidas adotadas pelo governo estadual, como investimentos realizados nos últimos anos na área de segurança pública e a integração das forças policiais por meio do programa RS Seguro.

— Os investimentos nos dão muito mais capacidade de fazer um trabalho melhor, através da qualificação dos atores, dos equipamentos adquiridos, tanto de proteção como de armamento, das novas casas regionais, que certamente vão, cada vez mais, colocar o Estado do Rio Grande do Sul como referência nas políticas de tratamento do sistema regional — acrescentou o secretário.

Durante a coletiva, o governador ressaltou que o Estado investiu de 2019 até este ano, R$ 1,2 bilhão apenas com a segurança pública. O montante inclui despesas com viaturas, coletes, armamento e digitalização da radiocomunicação da área.

No sistema penal, o montante foi de R$ 552 milhões nos últimos cinco anos. O cálculo levou em consideração os investimentos nas unidades prisionais e vagas de agentes penitenciários, assim como em viaturas, armas, coletes e scarnners.

Confira os indicadores:

Homicídio doloso

Novembro de 2023 - 124

Novembro de 2024 - 105

Redução de 15%

Latrocínio

Novembro de 2023 - 2

Novembro de 2024 - 0

Redução de 100%

Feminicídio

Novembro de 2023 - 6

Novembro de 2024 - 11

Aumento de 83%

Outros crimes:

Furto abigeato

Novembro de 2023 - 301

Novembro de 2024 - 199

Redução de 34%

Roubo a pedestre

Novembro de 2023 - 1.603

Novembro de 2024 - 1.022

Redução de 36%

Roubo de veículo