Na cidade de Eldorado do Sul, moradores começam a voltar para suas casas neste domingo (19). Segundo o prefeito Ernani Gonçalves, cerca de 40% da área do município tem condições de ser retomada. A maior parte, no entanto, segue afetada pelo alagamento e não há como determinar uma quantidade de desabrigados porque há pessoas acolhidas em mais de 10 municípios.