Uma bola. Uma boneca. Baldinhos de praia. Brinquedos que um dia divertiram as crianças na Escolinha Piuí, na Estrada da Arrozeira, estão agora jogados no chão sujo de barro junto ao portão que serviu de barreira aos objetos quando a enxurrada engolfou Eldorado do Sul. Da cidade de 40 mil habitantes, sobrou apenas o esqueleto: casas abandonadas às pressas, estabelecimentos comerciais fechados, muito lixo acumulado por entre cercas e, nos poucos espaços onde a água baixou, quase ninguém nas ruas.