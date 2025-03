Mensik, de 19 anos, vai enfrentar Dkokovic na final do Masters 1000 de Miami

Mensik, número 54 do ranking da ATP, venceu o favorito Fritz (4º) por 7-6 (7/4), 4-6 e 7-6 (7/4) e chegou à sua primeira final do nível Masters 1000 de sua promissora carreira.

Contra Fritz, ele voltou a mostrar a força mental com a qual conseguiu um assombroso retrospecto de sete vitórias em 12 confrontos com jogadores do Top 10 da ATP.

Já Fritz, campeão do Masters 1000 de Indian Wells em 2022, sofreu outra dolorosa derrota jogando em casa, depois da final do US Open em setembro do ano passado, contra o italiano Jannik Sinner.