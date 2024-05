Um olhar sobre como países reconstruíram regiões devastadas por terremotos, furacões, tsunamis e inundações sugere que, reerguer-se do desastre, exige bilhões em recursos financeiros, parcerias público-privadas, disciplina, resiliência e muito tempo. Grandes escritórios de engenharia privados foram contratados, por exemplo, para a construção de estruturas para conter o impacto de novos furacões em Nova York, após a passagem de Sandy. No Japão, que enfrentou o tsunami devastador em 2011, foi criado um imposto específico para a reconstrução. Em New Orleans, pós-furacão Katrina, o trabalho principal coube às forças armadas.