Publicada MP que proíbe taxas e cobrança diferenciada por transações em Pix

O governo federal publicou, na edição desta quinta-feira (16) do Diário Oficial da União, medida provisória (MP) que proíbe a cobrança de tributos e valores adicionais em pagamentos e transações via Pix . A MP já está em vigor.

A prática, de acordo com a publicação, sujeita o infrator às penalidades previstas na legislação do direito do consumidor.