As ruas, avenidas, estradas e rodovias inundadas nos 78 municípios do Rio Grande do Sul em calamidade pública por causa da enchente deste ano somam 4.521 quilômetros, segundo estimativa do governo do Estado. O intervalo é 124 quilômetros superior à distância para atravessar o Brasil de Norte a Sul, nos 4.397 quilômetros que separam o Monte Caburaí, em Roraima, do Arroio Chuí, em Santa Vitória do Palmar.