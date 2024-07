Prestes a ser finalmente liberado, crédito de R$ 15 bilhões do BNDES já frustra empresários gaúchos

Com liberação prevista - finalmente - para quarta-feira (10), o crédito de R$ 15 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) gera frustrações nos empresários gaúchos. O socorro para ajudar negócios atingidos pela enchente ficará restrito aqueles que estão na mancha de inundação. Setores atingidos indiretamente queriam que o requisito de queda do faturamento fosse considerado para a linha de capital de giro. Não precisaria, obviamente, liberar dinheiro para reconstrução e compra de máquinas, pois não são empresas alagadas, mas sim impactadas pelo recuo dos clientes.