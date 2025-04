Como tarifaço de Trump vai afetar indústria de calçados, com forte polo no RS

Cerca de metade das exportações brasileiras de calçados saem do Rio Grande do Sul.

Como o Brasil está no piso do tarifaço anunciado na quarta-feira (2) por Donald Trump, alguns segmentos da indústria nacional começam a avaliar que será aberta uma janela de oportunidade. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), no entanto, observa que haverá impacto positivo e negativo, ao mesmo tempo.