Sobre as moradias para os afetados pela enchente no Estado, Paulo Pimenta, ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, afirma que cada cidade vai passar por uma solução diferente. Ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, Pimenta disse nesta segunda-feira (10) que a expectativa do governo federal é adquirir 2 mil imóveis na Região Metropolitana ao longo da semana.