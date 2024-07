Habitação Notícia

Governo federal projeta entregar ainda em julho as primeiras 2 mil casas para atingidos pela enchente

Anúncio foi feito pelo ministro Paulo Pimenta em cerimônia realizada nesta quarta-feira (3) em Porto Alegre. Anteriormente, o titular da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul planejava fazer as primeiras aquisições de residências em junho. Reunião na quinta-feira (4) pode definir novas ações para acelerar processo de compra e entrega das unidades habitacionais

03/07/2024 - 19h04min