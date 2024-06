A Caixa Econômica Federal abriu cadastro para imóveis prontos que poderão ser comprados pelo governo federal e doados para famílias que tiveram a moradia destruída ou interditada definitivamente em razão da enchente no Rio Grande do Sul. As residências serão adquiridas por no máximo R$ 200 mil, através do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).