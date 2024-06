Fora de sintonia Lula critica ideia de construir casas provisórias no RS; medida foi anunciada por Eduardo Leite dias atrás Presidente diz que é importante encontrar terreno sólido, fazer residências com esgoto, água, energia elétrica e área de lazer e admite que é demorado construir residências em locais seguros. Governo do Estado prevê 500 moradias