O governador Eduardo Leite valorizou, nesta sexta-feira (7), o anúncio feito no dia anterior pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de um programa para manutenção dos empregos no Rio Grande do Sul. Leite, contudo, disse que, em uma primeira leitura, o programa parece insuficiente e não dá conta de toda a demanda para proteção de emprego desejada pelo Estado.