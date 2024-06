Gramado também está se tornando ponto de referência para visita de ministros. Na quarta-feira, recebeu o ministro de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, e do Turismo, Celso Sabino, Na pauta, esteve a retomada do turismo após a calamidade. Já na sexta-feira (31/5), na visita do governador Eduardo Leite a Gramado (foto acima), o prefeito da cidade, Nestor Tissot (PP), colocou como prioridade os problemas de deslizamentos de terra em bairros e na zona rural.