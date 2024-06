O ministro dos Transportes, Renan Filho, veio a Caxias do Sul assinar a ordem de início para reconstrução da ponte sobre o Rio Caí e assumiu compromissos importantes. Em geral, as palavras ditas são entendidas como promessas, que podem se perder no vento. São mais do que promessa. São compromissos públicos assumidos. O agente público cumpre o compromisso assumido, ou não cumpre, e fica com o ônus ou o bônus político.